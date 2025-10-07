 Concorso per 100 vigili urbani. Le prove orali iniziano il 30 ottobre

Marco Ipsale

martedì 07 Ottobre 2025 - 20:16

Date spostate in avanti per le dimissioni del componente per l’informatica

Dal 30 ottobre al 20 dicembre. Ecco le nuove date per lo svolgimento della prova orale, in Sala Ovale di Palazzo Zanca, del concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 100 posti a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori.

Le prove erano previste in un primo momento dal 10 al 31 ottobre ma il componente aggiuntivo per la materia Informatica ha rassegnato le proprie dimissioni il 29 settembre per “inderogabili ed imprevisti motivi personali”. Non essendoci sostituti disponibili tra quelli sorteggiati in precedenza, l’Amministrazione ha proposto al componente dimissionario di rimodulare il calendario degli esami per conciliare gli impegni personali. Il componente ha accettato la proposta, revocando le proprie dimissioni.

Contenuti e valutazione della prova

La prova orale verterà sulle materie già oggetto della prova scritta. Verrà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese e delle potenzialità connesse all’uso delle tecnologie (informatica e processi comunicativi in rete).

Ogni candidato estrarrà casualmente le domande. La Commissione procederà all’attribuzione del voto a porte chiuse dopo l’audizione di ogni gruppo di cinque candidati.

La prova si intende superata con un punteggio minimo di 36/60 (trentasei sessantesimi). Al termine di ogni giornata sarà affisso l’elenco dei candidati esaminati con il punteggio riportato.

