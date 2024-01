Concorso “Scripta manent”, sul podio due studentesse dell’Ic di Alì Terme

Premiate Chiara Sturniolo, del plesso “V. Alfieri” di Nizza di Sicilia, e Mariasole Auditore, del plesso “S. D’Arrigo” di Alì Terme

ALI’ TERME – Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo di Alì Terme ha partecipato alla al concorso letterario “Scripta Manent” bandito dal Liceo Classico dell’IIS “Caminiti-Trimarchi” di S. Teresa di Riva, avente come tematica “Il mio amico a quattro zampe”. Gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado si sono fermati a pensare, a riflettere e a fantasticare con l’arte che più di ogni altra libera e trasmette emozioni, sentimenti e stati d’animo: l’arte della scrittura. Malgrado il forte appeal esercitato dal web e dai social, scrivere rimane sempre il modo migliore per esprimere emozioni, sentimenti, idee e creatività. E lo hanno sicuramente dimostrato i giovanissimi scrittori dell’Ic di Alì Terme che hanno partecipato al concorso letterario con 27 racconti.

La cerimonia di premiazione del concorso si è svolta presso la palestra dell’IIS “Caminiti-Trimarchi”. Sul podio due studentesse dell’IC di Alì Terme: Chiara Sturniolo, classe III B plesso “V. Alfieri” di Nizza di Sicilia e Mariasole Auditore, classe III A plesso “S. D’Arrigo” di Alì Terme. È stata, inoltre, conferita la menzione d’onore a: Diana Barbera, Riccardo Zingales, Sara Nicita, Valentina Gugliotta, Carola Cassisi, Enrico Ralli, Erika Iannino, Davide Bellomo e Ginevra Guarnera.

In particolare, Chiara Sturniolo, autrice del racconto “La battaglia di Patroclo” si è aggiudicata il 1° posto nella gara di scrittura creativa con la motivazione: “Per aver fatto capire che proteggere gli animali significa proteggere l’ecosistema e quindi anche gli esseri umani”. Mentre, Mariasole Auditore, autrice del racconto “Il mio amico a quattro zampe: Seth” ha conseguito il 2° posto con la motivazione: “Per aver fatto comprendere con delicatezza e molta sensibilità quanto sia prezioso l’amore che un animale può dare”. Le vincitrici hanno, inoltre, ricevuto come premio un e-book reader Kindle Touch, un libro, una targa e la pubblicazione del racconto sul sito dell’Istituto, sulla pagina Facebook e sul blog del Liceo classico. Ad arricchire la manifestazione graditi momenti di musica eseguiti alla chitarra classica del nostro talentuoso ex alunno Giulio Barbera, che sta proseguendo con successo lo studio di questo strumento intrapreso proprio all’indirizzo musicale del Istituto Comprensivo di Alì Terme.