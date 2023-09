Condofuri. Nuova intimidazione a impresa edile, scaraventati due escavatori in una scarpata - Tempostretto

Persone non identificate si sono introdotte nel cantiere allestito dall'impresa ed hanno scaraventato due escavatori in una scarpata

CONDOFURI – Una nuova intimidazione si è verificata all’impresa edile “Martino Francesco”, che ne aveva subito un’altra un mese fa. Persone non identificate si sono introdotte nel cantiere allestito dall’impresa a Condofuri, per realizzare i lavori di rifacimento di una strada ed hanno scaraventato due escavatori in una scarpata. Ad accorgersi della “scomparsa” dei due mezzi è stato un operaio nel momento in cui é arrivato nel cantiere.

Il dipendente ha informato il titolare dell’impresa, che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. I due escavatori hanno subito danni gravi. L’ipotesi che viene seguita dagli investigatori è che l’intimidazione abbia una matrice estorsiva.