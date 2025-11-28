 Confagricoltura Messina, ecco il nuovo cda. Il presidente è Sergio Casella

Confagricoltura Messina, ecco il nuovo cda. Il presidente è Sergio Casella

venerdì 28 Novembre 2025 - 09:30

Eletto il Consiglio di amministrazione

A Santa Teresa di Riva si è svolta l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Unione Agricoltori di Messina. L’incontro, che ha visto la partecipazione di diversi soci e rappresentanti del settore agricolo, ha segnato l’inizio di una nuova fase di rinnovamento e sviluppo per l’associazione, storicamente impegnata nella difesa e valorizzazione dell’agricoltura messinese.

Ieri, nella sede dell’Unione Agricoltori a Messina, durante il primo Consiglio di Amministrazione convocato in base alle disposizioni statutarie, è stato eletto per acclamazione il nuovo presidente, Sergio Casella, professionista e leader di lunga data nel settore agricolo siciliano. La sua elezione è stata accolta con grande entusiasmo e unanimità da parte del Consiglio, che ha riconosciuto in Casella la figura più adatta a guidare l’associazione in questo periodo cruciale per il rilancio e la crescita dell’agricoltura locale; il nuovo presidente ha nominato come vice presidenti Daniele Scaffidi Abate e Domenico Catalano, con l’obiettivo di rafforzare la squadra di lavoro e le politiche a sostegno degli agricoltori messinesi.

“L’Unione Agricoltori di Messina avrà un ruolo fondamentale nel supportare i nostri agricoltori in un momento di grandi sfide, ma anche di enormi opportunità, grazie alle nuove tecnologie e alla crescente attenzione verso le pratiche agricole sostenibili”, ha dichiarato Casella durante la sua nomina.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si impegnerà a lavorare per consolidare e ampliare le attività dell’associazione, promuovendo iniziative volte a sostenere l’economia rurale, migliorare le condizioni di lavoro degli agricoltori e difendere gli interessi del settore agricolo a livello locale e regionale.

Con l’elezione di Sergio Casella, l’Unione Agricoltori di Messina si prepara ad affrontare le sfide del futuro con una visione chiara e orientata alla crescita, al supporto dell’innovazione e al miglioramento delle politiche agricole sul territorio.

