Congratulation Day Junior, premiati 195 studenti messinesi

La cerimonia, al Palacultura di Messina, dedicata agli allievi degli istituti comprensivi che hanno ottenuto 10 e lode. Iniziativa dell'amministrazione comunale

MESSINA – In primo piano 195 studenti messinesi che hanno ottenuto 10 e lode. “Anche quest’anno, in occasione del Congratulation Day Junior, abbiamo premiato le eccellenze dei nostri istituti comprensivi: studentesse e studenti che hanno concluso il primo ciclo di istruzione con il massimo dei voti e la lode. Un riconoscimento al merito, all’impegno e alla costanza. Oggi è un giorno di orgoglio per voi, per le vostre famiglie e per la scuola, ma anche il momento in cui la città riconosce il valore del vostro percorso. Congratulazioni per questo importante traguardo. Portate con voi la curiosità, la voglia di imparare e la consapevolezza che ciò che costruite oggi contribuirà a scrivere il futuro della nostra comunità”. Così il sindaco Federico Basile, in occasione della cerimonia al Palacultura di Messina, affiancato dall’assessore con delega alla Pubblica istruzione Stello Vadalà e dall’assessora alle Politiche giovanile Iris Forami. Con loro, il provveditore agli Studi di Messina Leon Zingales.

Si tratta di un’iniziativa dell’amministrazione comunale nell’ambito del progetto YoungMe. A condurre Noemi David.

La prima giornata è stata dedicata alle alunne e agli alunni degli istituti comprensivi cittadini che hanno conseguito la lode all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Un momento pensato per riconoscere pubblicamente l’impegno, la costanza e i risultati raggiunti dagli studenti al termine del percorso della scuola secondaria di primo grado.

Prossimo appuntamento con gli istituti superiori il 31 luglio

Il secondo appuntamento, fissato per il 31 luglio, vedrà invece protagoniste le studentesse e gli studenti degli istituti superiori della città di Messina, che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti e la lode. In questa occasione saranno celebrati i neodiplomati che si sono distinti per merito e rendimento nel percorso scolastico conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

“Il “Congratulation Day” si conferma anche per l’edizione 2026 un’occasione per valorizzare le giovani eccellenze messinesi e sottolineare il ruolo della scuola come luogo di crescita, formazione e costruzione del futuro della comunità”, viene evidenziato dall’amministrazione comunale.