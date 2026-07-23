Risanamento, ecco il cantiere dell’Anfiteatro di Camaro FOTO

I lavori comporteranno il completamento e la rifunzionalizzazione di un'opera molto importante per tutto il quartiere

L’impresa Castrovinci sta iniziando la preparazione del cantiere dell’Anfiteatro di Camaro, il cui stato di abbandono si è protratto per molti anni e che adesso è destinato a diventare un punto di riferimento per incontri ed eventi del quartiere e non solo.

La Struttura Commissariale al Risanamento sta ponendo molta attenzione alle opere di riqualificazione nelle ex baraccopoli. La rifunzionalizzazione ed il completamento dell’Anfiteatro rientra nella riqualificazione del lotto che ha portato negli anni scorsi alla realizzazione della piazzetta arcobaleno. L’Anfiteatro, come da progetto, darà alla città uno spazio da vivere per molteplicità di occasioni, dallo sport all’associazionismo, dagli spettacoli agli eventi.

Il progetto prevede al piano terra dell’arena (struttura da 500 posti) l’inserimento di funzioni, quali spazi per le associazioni della Municipalità e una sala multifunzionale, che possano fungere da presidio costante per la piazza e il parco adiacenti sui quali si estendono con i rispettivi dehors. La cavea dell’arena si affaccia su un palcoscenico circolare, uno spazio che potrà ospitare spettacoli, cinema all’aperto ed eventi lungo tutto il corso dell’anno, ma che, nella quotidianità, diventa un parterre per gli incontri e gli sport di quartiere dove, grazie al disegno a terra delle linee dei diversi campi, i ragazzi potranno giocare a basket come a calcetto o a volley, animando uno spazio pubblico che per sua natura deve essere vitale e vissuto.