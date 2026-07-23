 La Team Volley Messina riparte dall’esperienza di Peppe De Francesco

La Team Volley Messina riparte dall’esperienza di Peppe De Francesco

Redazione

La Team Volley Messina riparte dall’esperienza di Peppe De Francesco

Tag:

giovedì 23 Luglio 2026 - 14:18

Confermato nel roster di Serie C Giuseppe De Francesco, lo schiacciatore classe 1986 sarà anche allenatore nelle giovanili

MESSINA – La Team Volley Messina riparte dell’esperienza di Giuseppe De Francesco, lo schiacciatore classe 1986, ancora determinante nella passata stagione, giocherà la Serie C con i biancorossi per il terzo anno consecutivo.

Cresciuto alla Zanclon si era già avvicinato al mondo biancorosso quando giocò, ottenendo la promozione dalla B2 alla B1, con la Pallavolo Messina. Negli anni a seguire, rimasto sempre sui taraflex siciliani, ha giocato a Letojanni in Serie B, e alla Sicily Beach Volley School dove ha ottenuto la promozione dalla C alla B  disputando il successivo campionato in Serie B.

Giuseppe De Francesco

Alla Team Volley oltre a giocare in prima squadra allena anche proseguendo la sua crescita da allenatore che quest’anno lo vedrà negli staff dei settori giovanili maschili: “Felice di continuare questo percorso – dichiara De Francesco – non mancherà il mio impegno nell’aiutare i giovani a crescere come vuole la società. Per quanto riguarda la Serie C l’intenzione sarà fare meglio dello scorso anno”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Controllo di gestione, risparmio fiscale e protezione patrimoniale: come nasce “Fiscalità Agevolata” VIDEO
Messina. Tragedia sfiorata in centro, auto si ribalta e sfonda dehors
Messina, la cura del territorio e la necessità del decentramento
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED