La Team Volley Messina riparte dall’esperienza di Peppe De Francesco

Confermato nel roster di Serie C Giuseppe De Francesco, lo schiacciatore classe 1986 sarà anche allenatore nelle giovanili

MESSINA – La Team Volley Messina riparte dell’esperienza di Giuseppe De Francesco, lo schiacciatore classe 1986, ancora determinante nella passata stagione, giocherà la Serie C con i biancorossi per il terzo anno consecutivo.

Cresciuto alla Zanclon si era già avvicinato al mondo biancorosso quando giocò, ottenendo la promozione dalla B2 alla B1, con la Pallavolo Messina. Negli anni a seguire, rimasto sempre sui taraflex siciliani, ha giocato a Letojanni in Serie B, e alla Sicily Beach Volley School dove ha ottenuto la promozione dalla C alla B disputando il successivo campionato in Serie B.

Alla Team Volley oltre a giocare in prima squadra allena anche proseguendo la sua crescita da allenatore che quest’anno lo vedrà negli staff dei settori giovanili maschili: “Felice di continuare questo percorso – dichiara De Francesco – non mancherà il mio impegno nell’aiutare i giovani a crescere come vuole la società. Per quanto riguarda la Serie C l’intenzione sarà fare meglio dello scorso anno”.