Congresso del Pd a Messina, l’Assemblea approva il regolamento e nomina le commissioni

Si accende la sfida per la segreteria. Congressi di circolo dal 2 al 17 aprile: ecco come si eleggeranno i delegati

di Carmelo Caspanello

MESSINA – L’assemblea provinciale del Partito democratico ha approvato il Regolamento che dà il via ufficiale alla fase congressuale, dopo una riunione protrattasi per circa due ore, dalle 11 alle 13, a Cristo Re. Il documento, adottato all’unanimità, stabilisce le tempistiche per l’elezione del segretario provinciale, le scadenze per la presentazione delle candidature e per lo svolgimento dei congressi di circolo. Nel corso dei lavori sono state istituite le commissioni congressuale e di garanzia.

Le Commissioni

La Commissione congressuale, che opererà esclusivamente durante la fase congressuale, è composta da: Giacomo D’Arrigo, Marino Patrizio, Piero Poguisch, Luigi Beninati, Simone Arrigo Bongiorno, Nino Cupri Gabriella, Andrea Nicoló di Marco e Celi. Mentre la Commissione di garanzia è così composta: Antonella Russo, Nicola Alpino, Maurizio Rella Tarro, Lucia Celi, Ketty Tamà Cannetti, Nicola Tindara Marchese, Teodoro La Monica e Valentina Martino. Un ruolo chiave sarà svolto dai congressi di circolo, che si svolgeranno dal 2 al 17 aprile 2024. Durante questi congressi saranno eletti i delegati che parteciperanno all’assemblea congressuale per l’elezione del nuovo segretario provinciale. Il Regolamento prevede che le assemblee di circolo si svolgano nei comuni con almeno 10 iscritti per i comuni sotto i 5.000 abitanti e almeno 15 iscritti per quelli sopra i 5.000 abitanti, come riportato nell’anagrafe certificata alla data del 31 dicembre 2023. Nei comuni con meno di 10 iscritti, gli iscritti verranno accorpati al circolo o comune più vicino.

Il processo di elezione del segretario

Il processo di elezione del segretario e dell’Assemblea provinciale è dettagliatamente delineato nell’articolo 4, che stabilisce le procedure di candidatura, la formazione delle liste, e le modalità di voto. Possono candidarsi alla carica di segretario provinciale tutti coloro che sono iscritti al Pd per l’anno 2023. La candidatura e le relative linee politico-programmatiche deve essere presentata entro le ore 20 del 8 marzo presso la Commissione provinciale per il Congresso, anche telematicamente. Il segretario provinciale verrà eletto dall’assemblea congressuale a maggioranza assoluta dei delegati. L’Assemblea provinciale è composta da 50 membri eletti dai delegati dei congressi di circolo.

