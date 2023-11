"Contenitori per le deiezioni canine strapieni" - Tempostretto

La segnalazione di un lettore

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vi scrivo per segnalarvi una spiacevole situazione che già da circa tre settimane attanaglia la città o comunque in varie zone. Io ho scattato una foto in piazza San Giovanni Decollato. Le persone civili raccolgono gli escrementi dei propri animali di affezione e li ripongono nei sacchi. Ma, nei raccoglitori di deiezioni per cani, si trovano ad ammirare una collezione infinita di sacchetti, molti a terra. E così le buone azioni quotidiane si vanno a fare benedire… Un peccato. Verrebbe quasi da dire, provocatoriamente, che fanno bene tante persone incivili a lasciare gli escrementi per strada”.

Questo è un problema sollevato più volte. In passato così si era espressa Debora Buda, vicepresidente della IV Municipalità: “Lo stato delle condizioni igienico-sanitarie in cui versano angoli della nostra città è certamente inaccettabile e appare indispensabile implementare il servizio di raccolta e i cestini verdi sparsi per la città. Tuttavia, mi chiedo e vi chiedo: è normale che alcuni cittadini, anziché munirsi di sacchetti appositi per le deiezioni canine (costano pochi centesimi), utilizzino interi volantini intasando le cassette? È normale che alcuni gettino intere buste piene di spazzatura indifferenziata, riempiendo tutto lo spazio disponibile? È normale attaccare chewing-gum nella bocchetta di apertura della cassetta? Collaboriamo tutti per una città più vivibile”.

Un appello condiviso dalla presidente di Messina Servizi, Mariagrazia Interdonato, a non utilizzare “i contenitori in modo improprio con giornali o buste di plastica, bloccando l’apertura”.

