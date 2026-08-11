Contesse, travolto pedone 84enne: ricoverato al Policlinico di Messina

E' in condizioni serie ma non in pericolo di vita

MESSINA – Grave incidente stradale nella zona sud della città, all’intersezione tra via Adolfo Celi e via Contesse. Un 84enne, mentre attraversava la strada a piedi, è stato investito in pieno da una Opel guidata da un uomo di cinquant’anni.

A causa dell’impatto con il veicolo, l’anziano ha riportato ferite di una certa entità. Sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al pedone per poi trasportarlo d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico Universitario. Dalle prime valutazioni mediche emerge che il quadro clinico rimane serio, ma il ferito non risulta in pericolo di vita.

Per i rilievi di rito e gestire la viabilità nell’area dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, con il comandante Giovanni Giardina. Tra gli elementi chiave al vaglio delle forze dell’ordine c’è il possibile mancato rispetto del segnale rosso del semaforo da parte del pedone o dell’automobilista. Per fare piena luce sull’episodio, il personale di polizia analizzerà le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.