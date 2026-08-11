Fondazione Messina per la Cultura, i prossimi appuntamenti del cartellone estivo

La programmazione continua con un calendario diffuso

Dopo i primi appuntamenti che hanno inaugurato la stagione estiva, la Fondazione Messina per la Cultura prosegue la propria programmazione con un calendario di iniziative che accompagnerà la città nelle prossime settimane, confermando l’impegno a costruire un’offerta culturale condivisa attraverso la collaborazione con istituzioni, università, associazioni e operatori culturali del territorio. Il cartellone, promosso con il sostegno del Comune di Messina, propone un percorso che intreccia teatro, musica, cinema, divulgazione e incontri di approfondimento, valorizzando il contributo delle numerose realtà culturali cittadine e alcuni dei luoghi più rappresentativi del patrimonio artistico e culturale di Messina.

“Nel momento di dolore che sta vivendo la città, la cultura continua a rappresentare uno spazio di incontro, riflessione e condivisione, da vivere con il rispetto e la sobrietà che questo tempo richiede. La Fondazione Messina per la Cultura lavora per costruire una proposta capace di mettere in rete istituzioni, associazioni, operatori culturali e tutte le realtà che contribuiscono alla crescita culturale del territorio. Il cartellone estivo è il risultato di questo percorso condiviso: un programma diffuso che valorizza il patrimonio artistico e culturale di Messina restituisce centralità ai suoi luoghi più rappresentativi e rende la cultura sempre più accessibile e partecipata”, dichiara il sovrintendente Rosario Coppolino.

Il Festival delle Arti e del Pensiero

Tra i principali appuntamenti prosegue la II edizione del Festival delle Arti e del Pensiero, a cura dell’Associazione Frosinone Teatro – Officina Bon voyage, che nei prossimi giorni proporrà Saverio La Ruina con KR70M16 – Naufrago senza nome, e Arianna Ninchi, Rita Abela e Giulia De Luca con Nel nome della madre e della figlia. A settembre il Festival proseguirà con Umberto Galimberti, protagonista della conferenza L’incerto confine tra ragione e follia, e con Luigi De Magistris, che porterà in scena la conferenza-spettacolo Colpo di Stato. L’appuntamento Teatro vs Istituzioni… e viceversa, previsto per l’11 agosto con Ninni Bruschetta e Massimo Finocchiaro, è stato annullato.

Rassegne Musicali e Teatrali sul Territorio

Accanto al Festival proseguiranno I Concerti al Monte di Pietà, curati dalla Filarmonica Laudamo di Messina, con appuntamenti dedicati alla musica internazionale e d’autore, tra cui il concerto del fisarmonicista Maurizio Burzillà. Il programma comprende inoltre gli spettacoli teatrali ospitati al Monte di Pietà, alla Chiesa di Santa Maria Alemanna e alla Scalinata del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina; il ciclo Messina Esoteric’Arte (alla Chiesa di Santa Maria Alemanna, curato dall’Associazione La Fenice – Progetto di e con Elio Crifò), dedicato alla storia del pensiero e alla divulgazione culturale; e il Cortile Teatro Festival, giunto alla sua XV edizione (fino al 1 settembre 2026), curato da Castello di Sancio con la direzione artistica di Roberto Zorn Bonaventura.

Un calendario articolato e diffuso, dunque, che mette in relazione linguaggi, luoghi e protagonisti della cultura messinese, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra le diverse realtà del territorio e offrire alla città occasioni di partecipazione, conoscenza e condivisione.