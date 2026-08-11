Viabilità, pronto il piano per l’esodo estivo a Messina

In Prefettura si è riunito il Comitato Operativo: potenziati i controlli e le corse dei traghetti

Si è tenuta, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato Operativo Viabilità (C.O.V.), finalizzata all’esame delle eventuali situazioni di criticità che potrebbero verificarsi per il previsto notevole flusso di traffico che, soprattutto nei mesi di agosto e settembre, interesserà il sistema viario, specialmente quello di collegamento con i luoghi di villeggiatura e di transito verso le altre località siciliane.

In ragione di ciò è stato programmato un rafforzamento della vigilanza da parte di tutti i soggetti cui compete l’espletamento dei servizi di polizia stradale e locale sulle strade maggiormente interessate dai flussi veicolari.

Contestualmente, si attuerà un parallelo potenziamento delle iniziative di prevenzione e sanzione delle condotte di guida in violazione al Codice della Strada per garantire la fluidità della circolazione in condizioni di massima sicurezza.

Piani per i giorni da bollino rosso e nero

Inoltre, con specifico riferimento ai giorni da “bollino rosso e nero”, si è proceduto all’analisi delle criticità e delle possibili misure da mettere in atto per mitigare tali rischi.

In conformità al Piano di Emergenza e Viabilità della Provincia di Messina, con particolare riguardo alla gestione del traffico in uscita e in ingresso dagli imbarcaderi, si è condiviso di riproporre gli assetti organizzativi degli scorsi anni che si sono dimostrati idonei a limitare i disagi sia degli automobilisti in transito che dei cittadini.

Gli interventi operativi sul territorio

L’attenzione è stata focalizzata su diversi ambiti operativi. La Polizia Stradale intensificherà i controlli per prevenire e sanzionare le guide pericolose, mentre il CAS garantirà la pronta disponibilità delle squadre antincendio sulla rete autostradale, prevedendo la chiusura dei cantieri amovibili per evitare restringimenti di corsia non necessari. Analogamente, la Polizia Locale presidierà la viabilità con il supporto della Polizia Metropolitana, e l’ANAS provvederà a chiudere i propri cantieri amovibili sulle statali, precisando che al momento tutte le arterie statali della provincia risultano transitabili.

Sul fronte dei trasporti e dell’informazione, CAS e ANAS garantiranno comunicazioni tempestive sulle criticità tramite pannelli a messaggio variabile, media e social. Le compagnie di navigazione incrementeranno le corse dei traghetti a Tremestieri e negli altri approdi cittadine, mentre il Comune di Messina ha già predisposto la segnaletica per incanalare il traffico sia verso Palermo e Catania sia verso il Continente. Infine, le Associazioni di Volontariato e la Croce Rossa Italiana offriranno supporto e generi di conforto agli automobilisti in attesa o in caso di emergenza.

I partecipanti al tavolo tecnico

All’incontro hanno partecipato i referenti della Città Metropolitana, del Comune di Messina, delle Forze dell’Ordine, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, della Polizia Metropolitana, della Polizia Locale, della Polizia Ferroviaria, dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, della C.R.I., A.N.A.S. e C.A.S., della COMET e delle Società di navigazione Caronte & Tourist, Bluferries, Meridiano Lines, della Centrale Operativa 118, Capitaneria di Porto di Messina, Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e del Dipartimento Regionale di Protezione Civile.