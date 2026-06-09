Contest fotografico “Benessere in Movimento”, Vulcano protagonista negli scatti degli studenti

Un progetto che ha creato un percorso per promuovere abitudini sane, sostenibili e orientate al benessere fisico e mentale che ha fatto tappa a Messina, Reggio Calabria e Agrigento

L’iniziativa è nata a all’interno di “School Sport Holidays – Isola di Vulcano”, progetto realizzato insieme al tour operator TripTop, che ha coinvolto circa 800 studenti provenienti da tutta Italia in un’esperienza all’insegna dell’attività fisica, del contatto con la natura, della condivisione e della promozione di uno stile di vita equilibrato. Si è svolta giovedì 28 maggio, presso l’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Mascalucia (CT), la cerimonia di premiazione del contest fotografico “Benessere in Movimento”, promosso nell’ambito del progetto regionale “Formare al Benessere”.

A conquistare il primo posto è stato proprio l’I.C. “Leonardo Da Vinci” di Mascalucia, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze sui social distinguendosi per partecipazione, entusiasmo, fair play e capacità di interpretare al meglio i valori del contest. Nel corso della mattinata, alla Dirigente Scolastica Concetta D’Amico sono stati consegnati una targa celebrativa e un kit sportivo con palloni da calcio, basket e volley, premi pensati per sostenere e valorizzare la pratica sportiva all’interno della comunità scolastica.

Il progetto “Benessere in Movimento”

Il progetto, realizzato con il contributo dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, prosegue così il proprio percorso di promozione di abitudini sane, sostenibili e orientate al benessere fisico e mentale. «Siamo molto soddisfatti del riscontro ottenuto dalla prima edizione del contest fotografico “Benessere in Movimento”, ha dichiarato Nico Giuttari, referente del progetto per EcoPromotion, società cooperativa di Patti. Le immagini dei ragazzi hanno raccolto migliaia di like sui profili social di Formare al Benessere, confermando quanto sia importante coinvolgere i giovani e sensibilizzarli su salute, movimento e qualità della vita».

Questa iniziativa rappresenta solo una delle tante attività promosse da “Formare al Benessere” nel corso degli ultimi mesi, dopo le tappe già realizzate a Messina, Reggio Calabria, Agrigento e in altri territori, sempre con l’obiettivo di coinvolgere le comunità locali in percorsi di educazione al benessere, allo sport e alla valorizzazione del territorio.