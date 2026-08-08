I no ponte a Messina, il corteo sfila con tante bandiere

Partita la manifestazione da Piazza Cairoli per chiedere la chiusura della Stretto di Messina e infrastrutture alternative alla grande opera

MESSINA – Pronti, partenza, via. Il corteo no ponte è partito da piazza Cairoli a Messina. Nuovo episodio delle tante manifestazioni contro la grande opera. “La marea di Messina sarà il nostro decreto di chiusura della Stretto spa”, è stato sottolineato dagli organizzatori. Il corteo si è mosso da Piazza Cairoli alle ore 19:01, attraversando le vie del centro. E ha terminato il percorso ore dopo, con circa tremila manifestanti, a piazza Lo Sardo (ex piazza del Popolo).

“Chiediamo la chiusura della società Stretto di Messina”

Tante le testimonianze al megafono, anche da altre città come Brindisi e Cosenza, oltre a un minuto di silenzio per le vittime del crollo a Pistunina. Tra canti e slogan, così l’attivista Gino Sturniolo ha sintetizzato il senso del corteo: “Si tratta della tradizionale manifestazione estiva contro la grande opera. E mentre il governo accelera sul piano propagandistico, e a tutti i costi vuole aprire i cantieri, noi chiediamo la chiusura della società Stretto di Messina Spa. La liquidazione era stata già indicata dal governo Monti nel 2013 e la Corte dei conti era intervenuta per ben tre volte, in tre anni, per dire che deveva essere chiusa. Ma da Monti a Meloni si sono avvicendati ben sette governi. Esecutivi che hanno avuto al proprio interno anche partiti che oggi sono contro il Ponte sullo Stretto di Messina. E che poi alla fine non hanno fatto nulla”.

Per il movimento contro la grande opera, “oggi la chiusura della Stretto di Messina rappresenta l’unica strada per interrompere quella continuità che consente al progetto di sopravvivere da oltre quarant’anni. Ci consentirebbe di liberare quei 14 miliardi tenuti in ostaggio dal miraggio del ponte. Ci consentirebbe di sottrarci alla minaccia di quei cantieri che qualcuno vorrebbe aprire, magari per guadagnare visibilità nella lunga campagna verso le elezioni politiche. Per questo torniamo in piazza, non delegando una lotta che è delle persone che abitano i territori dello Stretto, dei Sud e di chi ci accompagna in solidarietà”.

Tra le forze politiche che hanno aderito al corteo no ponte il Partito democratico, Avs – Alleanza Verdi Sinistra e il Movimento 5 Stelle. Così in una nota il M5S: “Saremo in piazza insieme ai cittadini e alle realtà del territorio per ribadire una posizione portata avanti con coerenza negli anni. Le priorità di Sicilia e Calabria sono il potenziamento delle infrastrutture esistenti, dei collegamenti ferroviari e del trasporto pubblico, la tutela del territorio e servizi adeguati alle esigenze delle comunità. Una posizione che il MoVimento ha più volte espresso anche attraverso i propri rappresentanti istituzionali. La partecipazione al corteo rappresenta la prosecuzione di una battaglia politica nazionale e territoriale che il MoVimento 5 Stelle continuerà a sostenere al fianco dei cittadini”.

Tra gli slogan “la Corte dei conti ce l’ha insegnato/il ponte sullo Stretto va rigettato”

Il comitato Noponte Capo Peloro ha inviato una nota: “Eravamo presenti oggi al corteo Noponte di Messina con la bandiera lista a lutto per la tragedia di Pistunina. Abbiamo dato vita ad un colorato e rumoroso spezzone da cui si sono alzati numerosi slogan riportati in foglietti distribuiti ai partecipanti al corteo. Tra gli slogan legati alle recenti notizie sul ponte spiccavano “Consiglio superiore, Salvini e Germanà/ il ponte sullo Stretto non si fa”, “La Corte dei conti ce l’ha insegnato/il ponte sullo Stretto va rigettato”, “Ma che progresso, ma quale Totocalcio/al ponte sullo Stretto va dato solo un calcio”, oltre ai tradizionali slogan “Calabria, Sicilia, unite nella lotta / lo Stretto di Messina non si tocca”, “Lo dice il pescespada, lo dice il capodoglio / il ponte sullo Stretto non lo voglio”. Dedicato a Salvini uno slogan in musica folcloristica siciliana “Ciuri, Ciuri, Ciuriti tutti l’annu / Matteo Salvini finisci ‘i fari dannu”. Nei mesi scorsi abbiamo raccolto migliaia di firme, all’indomani dell’inchiesta sui tentativi di condizionare la Corte dei conti, per chiedere il commissariamento della Stretto di Messina, preludio per la sua liquidazione”.

E ancora: “Oggi siamo tutte e tutti qui per chiedere di chiudere definitivamente la Stretto di Messina, ma non ci basta, bisogna cancellare in maniera definitiva i progetti e l’idea stessa di un attraversamento stabile dello Stretto, ad una o più campate o in tunnel, perché non ci serve, perché distruggerebbero il nostro territorio, perché le nostre priorità sono altre, abbiamo bisogno di soldi per mettere in sicurezza il territorio, per avere acqua, scuole, strade, ferrovie, sanità pubblica adeguata”.

“A chi come Salvini pensa che dopo il parere del 6 agosto del Consiglio superiore dei lavori pubblici i lavori del ponte si avvicinano, noi diciamo che ancora una volta la propaganda dei Siponte tenta di nascondere i buchi neri del progetto del ponte e delle procedure seguite. Siamo così convinti che i cantieri non solo non si avvicinano ma si allontanano, che diamo già da ora appuntamento a tutte e tutti per il corteo della vittoria il 7 agosto del 2027 a Torrefaro. Giù le mani dallo Stretto di Messina”, conclude il comitato.

Il Pd al corteo: “Sì alla legge speciale per Messina, no al ponte”

Tra i partecipanti il segretario provinciale del Partito democratico Armando Hyerace. «Da questa piazza arriva il messaggio di una città che non si è stancata di opporsi e che non si stancherà finché il progetto resterà in piedi. Contestiamo il ponte perché non regge sul piano tecnico, non regge sui costi, incide su un territorio fragile e non risponde a nessuno dei problemi veri di Messina, della Sicilia e del Mezzogiorno», dichiara il segretario provinciale del Pd.

Il passaggio più recente dell’iter è il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sul quale Hyerace invita alla cautela: «È stato celebrato come una vittoria, e a quanto risulta porta con sé una lunga serie di prescrizioni tecniche rinviate alla progettazione esecutiva. Le questioni aperte restano aperte, mentre gli impegni contrattuali corrono e si avvicina il momento in cui la mancata realizzazione costerebbe penali enormi allo Stato».

Il Pd chiede lo scioglimento della società concessionaria e indica nella legge speciale per Messina, depositata in Parlamento con prima firma del senatore Antonio Nicita, la destinazione alternativa di quelle risorse: «La Stretto di Messina S.p.A. assorbe da anni denaro pubblico per gestire un’opera che non esiste, e va sciolta. Per Messina abbiamo scritto una proposta alternativa e l’abbiamo depositata: un miliardo in cinque anni per la Zona economica speciale dello Stretto, il polo del mare, le reti idriche, il traghettamento gratuito. Seicento milioni di quel piano si prendono dal ponte. È una scelta tra due modi di spendere gli stessi soldi, e noi abbiamo detto da che parte stiamo».

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