Conto alla rovescia in casa Jsl per la semifinale contro il Catania - Tempostretto

Partita in programma domenica 7 maggio a Brolo. Le neroverdi ospitano il Catania favorito per il salto di categoria

BROLO – L’attesa partita Junior Sport Lab Women e Catania vive il pathos della vigilia. La semifinale d’andata playoff del campionato di Eccellenza di calcio femminile è in programma domani (domenica 7 maggio, ndr) allo stadio Comunale di Brolo con il fischio d’inizio fissato alle ore 16. La compagine neroverde sa che si troverà di fronte l’avversaria considerata, per numeri stagionali e qualità dell’organico, la favorita per il salto di categoria, ma vuole giocarsi fino in fondo le proprie possibilità. Concetti espressi, in settimana, dal tecnico Marco Palmeri. Arbitrerà la gara il signor David Bartolotta di Palermo. Nell’altra semifinale, si incroceranno Siracusa e Marsala.

“Incontrare il Catania è in primis un onore, ma anche un’occasione fantastica da sfruttare, poiché si tratta di una rivale di livello superiore, che l’anno scorso si sarebbe salvata in serie C. Questi incontri rappresenteranno uno spot per l’intero movimento siciliano e le ragazze sono certo che daranno il massimo, senza sentire alcuna pressione addosso”. Sulla stessa lunghezza d’onda, le parole dell’attaccante Emilia Alibrio (classe 2005): “Aspettiamo tanto questo match, che arriverà dopo un periodo molto bello per noi, culminato con la vittoria del prestigioso titolo regionale Under 19, che ci permetterà di confrontarci in ambito nazionale con club blasonati. Ci siamo preparate bene per la sfida contro il Catania e scenderemo in campo confidando sulla nostra identità. Alla fine dei 90’, tireremo le somme. Loro sono forti, ma penso che siamo pronte per rapportarci nel migliore dei modi, calcolando sempre che è un doppio confronto e va gestito in tal ottica”.

