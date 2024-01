Contravvenzioni, nel 2023 a Taormina incassi schizzati del 274%

Encomio al Comandante della Polizia locale Lo Presti per aver fermato, libero dal servizio, tre persone che avevano messo a segno una rapina in centro. I maggiori introiti grazie alla buona volontà degli ausiliari del traffico

di Carmelo Caspanello

TAORMINA – Nel 2023 gli incassi legati alle contravvenzioni per violazioni al codice della strada sono aumentate, rispetto all’anno precedente, del 274%. Nel Comune di Taormina, nell’anno da poco concluso, sono state rilevate ben 7166 infrazioni in più rispetto al 2022 (4425), che significa +162%. Andando nei dettagli, nel 2023 l’ente locale ha incassato 366mila 364 euro e 18 centesimi mentre nel 2022 erano stati introitati 97mila 917 euro e 27 centesimi. La differenza è di 238mila 446 euro e 91 centesimi.

E’ il dato più rilevante dell’operato della Polizia locale dello scorso anno. Un aumento vertiginoso, possibile grazie al lavoro e alla buona volontà degli ausiliari del traffico, impiegati fino alla scorsa estate in ufficio e messi a lavorare sulla strada dall’Amministrazione guidata dal sindaco Cateno De Luca, con risultati proficui. I numeri, che vanno ben oltre le contravvenzioni, sono stati forniti in occasione della festa di S. Sebastiano, patrono del Corpo della Polizia locale, che a Taormina è guidato da Daniele Lo Presti. A lui è andato l’encomio del sindaco per l’arresto di tre persone già note le forze dell’ordine, che avevano messo a segno una rapina ai danni di una attività commerciale del centro storico. Lo Presti, pur non essendo in servizio, non esitò a sbarrare la strada ai presunti ladri con la propria auto. Dopo un inseguimento è riuscito ad arrestarli, bloccando la loro folle corsa. La refurtiva, per un valore di 3mila euro, venne restituita al legittimo proprietario.

Altri encomi sono andati al vicecomandante Munnia e a tutto il corpo della Polizia locale; alle guardie giurate Sebastiano Scuderi e Fabio Laganà e all’associazione di volontariato Radio Valle Alcantara. Il tutto nel contesto di una solenne cerimonia che si è snodata tra la piazza e l’adiacente Duomo in cui mons. Carmelo Lupò ha celebrato la Santa Messa. Numerose le autorità, civili e militari, intervenute. Per l’Amministrazione ha indossato la fascia tricolore il vicesindaco Giuseppe Sterrantino (in assenza del primo cittadino, Cateno De Luca), accompagnato da assessori e consiglieri. Presenti inoltre rappresentanti dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia e della Polizia metropolitana. E la senatrice Dafne Musolino.

Il comandante Daniele Lo Presti ha evidenziato nel corso del suo intervento l’importanza della celebrazione: “Dobbiamo aprire le porte alla cittadinanza – ha spiegato – e condividere insieme i risultati ottenuti”. Che spaziano su molti fronti. Le attività della Polizia locale riguardano diversi campi. Nel 2023, per sciorinare altri numeri, il Corpo di Taormina ha trasmesso all’Agenzia delle entrate ruoli per un importo complessivo che ammonta a 196mila e 112 euro; 210, invece, sono state le ordinanze dirigenziali di disciplina della circolazione e 42 le esecuzioni di notifica di Tso (trattamento sanitario obbligatorio). Nel corso della cerimonia il parroco della Cattedrale, mons. Lupò, ha tra l’altro benedetto i mezzi in dotazione al Corpo della Polizia locale.