“Contro la violenza economica”: a Messina l’incontro per le donne e il loro futuro

L'evento nell'ambito del mese dell'educazione finanziaria e alla vigilia della giornata contro la violenza sulle donne

MESSINA – L’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Messina, in collaborazione con Global Thinking Foundation, ha promosso l’evento “Contro la violenza economica: donne, finanza e futuro”. Si è trattato di un incontro con le studentesse e gli studenti degli Istituti di II grado della città, a cui hanno partecipato figure istituzionali e operatori del terzo settore. L’obiettivo è stato quello di promuovere l’alfabetizzazione finanziaria, l’inclusione economica e il contrasto alla violenza economica, proprio nel mese dell’educazione finanziaria e alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Alla Chiesa di Santa Maria Alemanna hanno partecipato l’assessora Liana Cannata, l’esperto ai rapporti con Scuole e Università Stello Vadalà e il Cirs Messina. È stato anche proiettato il docufilm “Libere di… Vivere”, che racconta attraverso testimonianze e analisi, la violenza economica come forma subdola di controllo e ne sottolinea la prevenzione attraverso la conoscenza e l’indipendenza economica. L’assessora Cannata ha sottolineato che “l’indipendenza finanziaria è un diritto inalienabile e il primo baluardo contro ogni forma di controllo”.

Cannata: “La violenza ha molte facce”

E ancora: “La violenza ha molte facce, e quella economica è tra le più insidiose. L’educazione all’autonomia finanziaria rappresenta il primo baluardo contro ogni forma di controllo e abuso. Grazie al progetto IncludiMe e alla collaborazione con partner fondamentali come il CIRS e la Global Thinking Foundation, stiamo portando questa consapevolezza dove è più necessaria: tra i giovani. Il nostro impegno come Istituzione è chiaro: dobbiamo insegnare ai ragazzi e alle ragazze che l’indipendenza finanziaria è un diritto inalienabile e il primo baluardo contro ogni forma di controllo. Investire nell’educazione all’autonomia oggi significa costruire una società più equa e libera dalla violenza domani”.

Celi: “Nulla che ci obbliga è lecito”

A parlare con le giovani donne in sala anche lo stesso Vadalà, oltre alla presidente del Cirs Maria Celeste Celi: “Il lavoro è il primo strumento di riscatto. La motivazione al lavoro, la formazione e la possibilità di scegliere per sé stesse rappresentano la risposta più concreta alla violenza economica, che troppo spesso è l’anticamera di ogni altra forma di abuso, psicologico o fisico. Al C.I.R.S. lo vediamo ogni giorno: quando una donna conquista autonomia, la violenza perde terreno. Nulla che ci obbliga è lecito. La libertà si costruisce con opportunità reali, e il nostro impegno è continuare a crearle”.

All’evento ha partecipato l’avv. Federica Montesardi, per la Global Thinking Foundation, mentre la Presidente della Fondazione, Claudia Segre – pur non presente – ha voluto far pervenire un proprio messaggio, sottolineando l’importanza della rete tra istituzioni e territorio: “Oggi a Messina abbiamo vissuto una tappa importante del nostro impegno contro la violenza economica. Alla vigilia del 25 novembre, la partecipazione delle istituzioni e della cittadinanza ci ha ricordato quanto sia urgente fare rete per garantire consapevolezza, diritti e strumenti di autonomia. Un grazie sincero al Comune di Messina per l’accoglienza e per l’avvio di una collaborazione preziosa che proseguirà con nuove iniziative dedicate al territorio e alle scuole. Solo insieme possiamo costruire un futuro libero dalla violenza e fondato sull’indipendenza economica”.