Controlli in un cantiere edile a Milazzo, 15mila euro di sanzioni

L'intervento dei carabinieri e dell'ispettorato per la tutela della sicureza nei luoghi di lavoro

MILAZZO – Controlli in un cantiere edile a Milazzo e allarme sicurezza nei luoghi di lavoro: ammende e sanzioni per circa 15mila euro a un’azienda. I carabinieri del Comando provinciale di Messina, d’intesa con il dirigente dell’ispettorato territoriale del lavoro, hanno riscontrato delle irregolarità. In particolare, è stato denunciato il titolare della ditta per non aver predisposto un’area di stoccaggio del materiale e per non aver provveduto alla delimitazione per la messa in sicurezza di un costone. E, ancora, mancava nel cantiere una figura designata per gli interventi di primo soccorso e per l’antincendio.

I carabinieri hanno pure denunciato il progettista e direttore dei lavori per la mancata applicazione del piano di sicurezza.