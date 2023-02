Controlli nella zona sud, 5 persone denunciate per guida sotto l'effetto di alcool e droghe - Tempostretto

Servizio straordinario dei carabinieri tra Tremestieri e S. Margherita

MESSINA – Nella notte tra domenica e lunedì i carabinieri della Compagnia Messina Sud e del Nucleo Radiomobile del comando provinciale hanno effettuato un servizio straordinario, intensificando i controlli nella fascia sud del litorale jonico e, in particolare, nei villaggi di Tremestieri, Galati, Giampilieri e S. Margherita. Cinque persone, quasi tutte sotto i 35 anni di età, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Messina, poiché colte alla guida sotto effetto di alcool o droghe, violazioni gravissime che possono facilmente causare incidenti con pericolose conseguenze. Tra queste, quattro sono risultate positive all’alcool test, fino a 1,4 grammi per litro, mentre il quinto, condotto presso una struttura sanitaria, è risultato positivo all’uso della cannabise alla cocaina. È stato poi controllato un motociclista, che, benché trovato in possesso di un “bong”, pipetta artigianale in metallo, con tracce verosimili di stupefacente, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, venendo anch’egli denunciato.

Undici giovani segnati alla Prefettura

Nell’ambito dei controlli, è stato denunciato un altro automobilista, ritenuto responsabile di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, perché, fermato dai carabinieri, è stato trovato in possesso di un coltello illegalmente detenuto, di 15 centimetri. Nel corso del servizio straordinario, in cui sono stati controllati complessivamente trentaquattro veicoli e quarantotto persone, sono stati segnalati alla Prefettura anche undici giovani, quali assuntori, per uso personale, di droghe, tra marijuana, hashish e cocaina.