“Non spazzano”, segnala a Tempostretto e Messina Servizi non li paga

La segnalazione di un cittadino al numero WhatsApp 366.8726275 e la verifica da parte della società. Si tratta di una situazione riscontrata e non si deve generalizzare

MESSINA – 30 marzo 2024: una segnalazione al numero WhatsApp di Tempostretto 366.8726275. Un cittadino invia due foto e così commenta l’immagine: “Questi sono i lavoratori che già alle 8 di mattina sono stanchi e, seduti, discutono e giocano con i telefonini”. I lavoratori dovrebbero spazzare, pulire le strade, a Villaggio Aldisio, e noi segnaliamo il problema alla presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato, che fa una verifica.

Poi, una volta completata la verifica, è stata trasmessa una contestazione alla ditta, dato che si tratta di un lavoro esternalizzato. E non è stato riconosciuto dalla Msbc, Messina servizi bene comune, il contributo giornaliero agli addetti alla pulizia. Il motivo? La società ha verificato che, in seguito a una sosta prolungata, il lavoro non era stato portato a compimento. E i lavoratori dell’impresa, per quel giorno, non sono stati pagati.

“Facciamo sempre dei controlli dopo e paghiamo se il lavoro è stato realizzato”, spiega la presidente Interdonato. Questo non significa che non si possano fare delle pause, ovviamente, ma che gli obiettivi devono essere raggiunti. Se vediamo un addetto alla pulizia che si riposa, in sostanza, non ci dobbiamo allarmare. Nel caso in questione, la sosta è stata lunga e soprattutto mancavano i risultati. L’attività è stata giudicata decisamente insoddisfacente.