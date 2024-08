Contromano in autostrada per 20 chilometri: fermato un 75enne in stato confusionale

Gli sarà revocata la patente e dovrà pagare una multa salatissima

Gli agenti della polizia stradale hanno fermato un uomo di 75 anni che, in evidente stato confusionale, si dirigeva contromano in autostrada lungo la A18 Messina-Catania. L’allarme è scattato intorno all’1.30, quando il veicolo è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza e diverse segnalazioni telefoniche sono arrivate al compartimento della stradale “Sicilia orientale”.

Una pattuglia si è quindi sistemata all’altezza dello svincolo di Fiumefreddo per intercettare il guidatore. Secondo quanto ricostruito, l’anziano ha fatto il proprio ingresso per errore in autostrada allo svincolo di Acireale e poi ha invertito il senso di marcia, guidando per 20 chilometri in contromano, inconsapevolmente. L’uomo, fermato dagli agenti, è apparso spaventato e non sapeva dove si trovava, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Per il conducente scatterà la revoca della patente, a cui si aggiungerà una multa salata, dai 2.046 agli 8.186 euro. E inoltre gli saranno tolti dieci punti dalla patente e scatterà il fermo amministrativo per la sua auto per tre mesi.