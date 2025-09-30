Coppa Italia Dilettanti, Messana in trasferta contro l’Atletico Catania Viagrande

Mercoledì la sfida per gli ottavi. Domenica il campionato. Il tecnico Cosimini: "Con tre partite in sette giorni la rosa ruoterà"

MESSINA – Dopo aver ottenuto il quinto risultato utile di fila nella stagione corrente, grazie alla vittoria per 2-5 in casa del Melilli, per la Messana si intensificano i ritmi.

L’impegno di domenica 28 settembre è stato solo il primo dei tre in totale nell’arco di sette giorni. All’arrivo del nuovo mese, ripartirà la Coppa Italia Dilettanti Sicilia con l’andata degli ottavi di finale, mentre nel prossimo turno di campionato la seconda società cittadina entrerà in campo con un giorno di anticipo, sabato 4 ottobre, ospitando la Nebros.

Nonostante l’eccellente avvio di stagione, reggere questo carico non sarà facile nemmeno per l’attuale capolista, soprattutto in considerazione del fatto che quella di domani alle 15:30 sarà la seconda trasferta di fila, contro un Atletico Catania Viagrande altrettanto in forma, a pari punti in campionato e dietro solo per differenza reti.

Il tecnico Giuseppe Cosimini nel frattempo prepara i suoi uomini malgrado la riduzione dei giorni di allenamento a disposizione. Queste le sue dichiarazioni: «Sarà una settimana anomala, perché dovremo affrontare una partita quasi ogni due giorni. Ce la giocheremo contro una squadra che darà fastidio a tutti per la vittoria finale e ha fatto un inizio di stagione importante, come prevedevo. È normale che tre partite in sette giorni facciano pensare di ruotare la rosa. Durante la rifinitura vedremo come affrontare al meglio l’Atletico Catania Viagrande.»

Sarà un derby particolarmente sentito, non solo perché coinvolgerà due squadre di Catania e Messina, entrambe ancora imbattute, ma specialmente per il fatto che tra andata e ritorno, trattandosi di un impegno di Coppa, solo una avrà la meglio.

In così poco tempo la Messana ha già dimostrato di essere una complessa macchina da gol e la vetta della classifica con 7 punti conquistati è solo uno dei tanti primati di cui si può vantare al momento.

Dopo tre giornate di campionato, la squadra detiene il miglior attacco con 10 reti segnate. In particolare, se si comprendono anche i sedicesimi di Coppa, nessuno ha fatto meglio di Antonio Cannavò, capocannoniere delle due competizioni e unico ad aver segnato una tripletta in entrambe. Inoltre, mettendo tutte le coppie d’attacco a confronto tra loro, quella formata da Cannavò e Franchi risulta la più prolifica: totalizzate finora 7 reti in campionato, di cui 5 per il veterano della squadra, 2 per l’argentino appena arrivato.

Ad ogni modo, Cosimini e squadra ci tengono a restare con i piedi per terra in vista della sfida di domani: «C’è ancora tanto lavoro da fare. È normale che la nostra propensione offensiva ci porti a fare più gol, ma dobbiamo migliorare molto sulla fase difensiva. Dobbiamo essere equilibrati, perché può sembrare tutto facile quando invece non lo è. Anche il Melilli l’altro ieri mi ha stupito, considerando che aveva delle assenze importanti.»

L’alto numero di cartellini costituisce l’unica nota negativa di quest’ultima prestazione vincente, ragion per cui la Messana cercherà di affinare i contrasti sugli avversari e commettere meno falli.

Non manca tuttavia il disappunto dell’allenatore riguardo alcune decisioni arbitrali: «In due settimane abbiamo subito più cartellini noi che le squadre avversarie. Questo è successo quando siamo calati di concentrazione facendole rientrare in partita. È una pecca che dobbiamo eliminare completamente, anche se sinceramente l’arbitro avrebbe potuto evitare certi atteggiamenti. Non si è comportato nella stessa maniera con gli avversari, che hanno commesso altrettanti falli.»

Ripetere in trasferta lo stesso risultato ottenuto precedentemente in casa contro il Rosmarino rappresenta di certo un miglioramento complessivo, ma serve prestare maggiore attenzione a non perdere il controllo della sfera e a ridurre il numero di occasioni concesse agli avversari.

Infatti, i prossimi avversari, giunti agli ottavi dopo aver battuto la Polisportiva Gioiosa con uno scarto complessivo di 5 reti, esprimono anch’essi un gioco offensivo.

Arrivato da poco più di due settimane, è ancora in cerca della prima marcatura stagionale il nuovo acquisto Ebanilson Viegas, attaccante della Nazionale di São Tomé e Príncipe alla sua seconda esperienza in Eccellenza Sicilia dopo quella al Modica nell’ultima stagione.

Mister Cosimini commenta così il rendimento dell’Atletico Catania Viagrande, il quale ha concluso la terza giornata di Eccellenza Sicilia con una vittoria per 2-1 contro la Polisportiva Gioiosa: «È un’ottima squadra in tutti i reparti, soprattutto gli attaccanti sono molto pericolosi. Viegas è un giocatore che non c’entra nulla con questa categoria. Grasso e Landis hanno parecchia esperienza. Noi siamo convinti delle nostre possibilità e saremo lì per giocarcela.»

Torna a disposizione dell’allenatore il difensore Stefano Tricamo, assente domenica scorsa contrariamente alle aspettative, mentre De Gaetano e Madia resteranno fuori dai convocati per ultimare il recupero dai loro rispettivi infortuni. Nel frattempo, sabato 27 settembre, è stata annunciata la rescissione consensuale dell’esterno Diego González, frenato da un infortunio, e dell’attaccante Cristian Barbera, in cerca di maggiore minutaggio altrove.

Davanti alla porta difesa da Ferrara, è prevista la riconferma di Bonasera, Rizzo e Sciotto, quest’ultimo schierato titolare a sorpresa contro il Melilli.

Cosimini tesse le lodi al giocatore, che gli ha ripagato la fiducia segnando anche una rete: «Sono contento e non lo dico solo perché ha segnato. Conosco benissimo Sciotto, l’ho avuto anche nelle giovanili, so che tipo di giocatore e soprattutto che uomo è.».

Dato il rientro di Tricamo, Fragapane potrebbe partire dalla panchina.

A centrocampo dovrebbero essere impiegati dal primo minuto Mazzola, Biondo e De León. Nessun dubbio sui soliti Cannavò e Franchi, mentre invece rimane da capire chi li supporterà sulla trequarti tra De Jesús e Sottile.

Non resta che attendere fino a domani pomeriggio per scoprire l’esito di questo derby, tra i più attesi dai tifosi della massima serie regionale.

Riccardo Giacoppo