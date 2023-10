Coppa Italia Eccellenza. La Messana ai quarti di finale, fuori Jonica e Nebros - Tempostretto

Delle messinesi ancora in corsa avanza la Messana eliminando nel derby la Nebros

La Messana approda ai quarti di finale di Coppa Italia nonostante la sconfitta per 2-1 in casa della Nebros. Decisiva la rete realizzata in trasferta dopo l’1-0 maturato nella gara d’andata. Padroni di casa sul doppio vantaggio alla mezz’ora all’Enzo Vasi di Piraino con Traviglia e Santino Biondo, ma i giallorossi sono bravi a rientrare in partita con il rigore di Bonasera e resistere alle azioni offensive dei locali.

L’altra messinese ancora in corsa era la Jonica che, dopo lo 0-0 dell’andata, aveva bisogno di segnare almeno un gol per passare il turno, anche dopo lo svantaggio del Paternò. Gli ionici giallorossi però non sono riusciti a trovare la via della rete nei 180 minuti.

Nebros – Messana 2-1

Ritmi subito alti. Al 5′ Traviglia calcia da posizione defilata, Sanneh para facile. Partita viva e Messana che risponde senza timori, ma l’imbucata di Rol per D’Amico è un pizzico lunga. Altro botta e risposta: Assenzio pesca il taglio di Di Vita, pallonetto affrettato sul fondo; sul fronte opposto, contropiede sull’asse Rol-Sowe, ma il gambiano scivola al momento del dribbling decisivo. I due sono protagonisti anche al 13′, quando Rol imbuca per Sowe che riesce con un tocco ad aggirare il portiere Di Fina, ma Gassama lo rimonta e salva tutto. Al 16′ arriva il gol dei tirrenici: Licciardello recupera palla a centrocampo e allarga per Traviglia, diagonale vincente che non lascia scampo a Sanneh. La Messana risponde con D’Amico che ci prova due volte, prima con un sinistro di prima sul fondo e poi di testa non trova l’impatto pieno col pallone da dentro l’area piccola. Di Vita è l’uomo in più della Nebros: al 26′ tocca per Santino Biondo, ma Sanneh fa il miracolo nell’uno contro uno; quattro minuti dopo, però, ecco il raddoppio con lo stesso Santino Biondo che a porta vuota insacca l’assist proprio di Di Vita. La Messana resta concentrata e al 33′ guadagna un calcio di rigore nel contatto in area tra Farfaglia e Gassama. Bravo il terzino giallorosso a non mollare alla ricerca e nella conquista di una palla vagante. Dal dischetto va Bonasera e non sbaglia. Due occasioni per la Nebros per chiudere il primo tempo: Assenzio, su assist di Di Vita, manda alto da buona posizione; la botta di Santino Biondo, invece, è deviata sulla traversa da uno strepitoso intervento di Sanneh.

Appena un minuto sul cronometro nella ripresa, Traviglia spizza per Santino Biondo, chiuso dall’ottima uscita di Sanneh. La Messana effettua quattro cambi nei primi nove minuti, con Tiralongo, Arguello, Barbera e Mondello che prendono il posto di Farfaglia, Bonasera, Isaia e Pantano. Nonostante la formazione completamente rinnovata, anche rispetto alla partita giocata domenica con l’Atletico Catania, la Messana c’è e crea un paio di ottime occasioni: Viscuso allarga a sinistra per Barbera che punta l’uomo e lo salta, palla arretrata per Sowe, il cui tiro a botta sicura è salvato sulla linea. Al 76′ pregevole scambio che coinvolge l’intero trio d’attacco, ma Barbera da dentro l’area colpisce la palla d’esterno e manda alto. Ancora Sowe crea scompiglio a destra, tocco per Calcagno (subentrato a Rol) che arriva a rimorchio, ma calcia debolmente e un difensore di casa devia vicino alla linea. Poi D’Amico è chiuso dall’uscita bassa del portiere Di Fina. Nebros a grande trazione anteriore che si rende pericolosa solo all’87’ con un bel diagonale di Pontini che Sanneh, con uno strepitoso intervento, allunga in corner blindando la qualificazione della Messana.

Paternò – Jonica 1-0

Dopo lo 0-0 dell’andata sembrava dovesse rimanere sul filo dell’equilibrio anche la sfida del ritorno. Ma al termine del primo tempo i locali del Paternò passano in vantaggio con il rigore di Belluso causato dallo stesso Pontet che poi non riesce ad evitare la rete. Nella ripresa il risultato non cambierà anche sei gli jonici si lamenteranno per un gol annullato a Facundo e sull’1-1 avrebbero passato il turno in virtù del gol segnato fuori casa.

