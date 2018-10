Terzo incrocio stagionale tra Camaro e Terme Vigliatore

Nella giornasta di domani imepgno di Coppa Italia di Categoria per il Camaro che al "Marullo" ospita il Terme Vigliatore. Per i neroverdi peloritani si tratta del terzo incrocio stagionale in appena tre giorni. Dopo il 3-3 dell'andata i neroverdi ospitano la formazione già battuta due giorni fa in campionato. Out Assenzio, Cappello, Cammaroto e Campo.

Nell'elenco dei ventidue calciatori convocati figurano anche il portiere Giovanni Forestieri e il difensore Paolo Lembo, entrambi classe 2002 provenienti dalla formazione regionale Under 17. Si ripartirà dunque dal 3-3 di due settimane fa, quando il Camaro riequilibrò per tre volte l'incontro grazie ai gol di Mondello, Costa e Campo. Per passare il turno ai ragazzi di mister Lucà basterà un pareggio o una vittoria, risultati utili e frutto delle reti segnate in trasferta.

La gara di domani, ilò cui inizio è previsto alle ore 15.30, sarà arbitrata da Angelo Gulisano, coadiuvato dagli assistenti Alessio Reitano e Sebastiano Antonio Grasso. La società comunica che l'ingresso sarà gratuito inoltre, la partita sarà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali youtube e facebook dell'SSD Camaro 1969.

Di seguito l'elenco dei ventidue calciatori convocati:



Portieri: Giovanni Forestieri, Ivan Mannino, Lamin Sanneh; difensori: Paolo Lembo, Alberto Mondello, Daniele Morabito, Francesco Munafò, Daniele Pantano; centrocampisti: Giovanni Arena, Alberto Calogero, Giovanni De Marco, Angelo Falcone, Giovanni Ginagò, Alieu Kah, Emanuele Muscarà, Francesco Spoto; attaccanti: Antonino Costa, Daniele D'Amico, Antonino De Luca, Giuseppe De Marco, Marco Paludetti, Giovanni Petrullo.