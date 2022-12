Coppa Natale di Hockey, alla Cittadella Sportiva Universitaria la prima edizione - Tempostretto

È in programma per domenica mattina e sarà un'attività promozionale per la categoria Under 12

MESSINA – La manifestazione, organizzato dal settore hockey dalla Ssd UniMe con il Patrocinio della Federazione Italiana Hockey, per questa prima edizione vedrà la partecipazione di ben sei formazioni: oltre agli universitari, saranno presenti anche la Gs Raccomandata Giardini, due formazioni della Pgs Don Bosco Barcellona ed altre due formazioni formate del Progetto Happy Hockey Scuole Messinesi (una bellissima iniziativa che vede attivo il team universitario in alcune scuole cittadine).

Si svolgerà domenica 11 dicembre sul sintetico del campo polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria, a partire dalle 10, la 1ª Edizione della “Coppa Natale” di hockey prato, attività promozionale rivolta alla categoria Under 12 maschile e femminile.

“Il Torneo vuole essere un momento di svago e divertimento soprattutto per tutti i ragazzi che si stanno avvicinando all’hockey – dichiara alla vigilia Giacomo Spignolo, Coordinatore del settore Hockey della Ssd UniMe – questo appuntamento rappresenta per noi un primo step dopo tre mesi di lavoro all’interno di alcune scuole cittadine e, quindi, la cosa importante è promuovere e far innamorare questi ragazzi alla disciplina dell’hockey. Siamo certi che sarà sicuramente un momento fondamentale per questi ragazzi e le loro famiglie”.