Cori dal mondo: a Milazzo torna “InCanto Mediterraneo”

Dai cori nostrani agli ospiti provenienti da Slovenia, Taiwan, Polonia, Israele e Slovacchia. A Milazzo la nuova edizione di “InCanto Mediterraneo”

MILAZZO – La città del Capo si prepara ad un nuovo importante appuntamento culturale. Dal 9 luglio torna “InCanto Mediterraneo” che, anche quest’anno, porterà a Milazzo cori provenienti da tutto il territorio nazionale e da Slovenia, Taiwan, Polonia, Israele e Slovacchia.

Questa mattina la presentazione ufficiale del festival, alla presenza del sindaco di Milazzo Pippo Midili, del direttore artistico dell’evento Francesco Messina, del presidente dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo Giovanni Mangano e dell’ideatore e creatore del premio “InCanto Mediterraneo” Bartolo Lo Presti.

Soddisfatto il primo cittadino, che ha sottolineato come l’evento rappresenti un’importante occasione per il turismo e per la vita culturale della città.

Domenica 9 luglio la prima serie di esibizioni, presso il Castello di Milazzo dove ci si ritroverà anche l’11 luglio. Da giorno 13 presso il Duomo Antico si terrà quindi il concorso dedicato alla musica sacra, seguito il 14 e il 15 luglio dall’incontro principale della manifestazione: il trofeo “InCanto Mediterraneo” che premierà i migliori cori in gara.

Sono attesi i cori Ensemble Vocale Cantica Nova, Milazzo (Italia), Rosh Tov Choir, Kfar Saba (Israele), Coro Polifonico Luca Marenzio, Messina (Italia), Coro Freedom, Catania (Italia), Taipei Philharmonic Youth & Children’s Choir, Taipei (Taiwan), Coro Polifonico Ouverture, Barcellona P.G. (Italia), Skowronki Girls’ Choir, Poznań (Polonia), Lúčnica Chorus, Bratislava (Slovacchia), Akademos High School Choir, Lublino (Polonia), Wpa Uam Chamber Choir, Kalisz (Polonia), Franceta Bevka Tolmin Choir, Tolmin (Slovenia).