Sono 134 i nuovi contagi nel Reggino , mentre in area medica i ricoveri nei reparti ordinari scendono a 115, 6 i pazienti nelle terapie intensive

Anche oggi si registra una stabilità nel numero dei contagi giornalieri in Calabria con i nuovi 571 casi su 3297 tamponi processati, di cui 134 nel Reggino. Quattro i decessi tutti nel Crotonese, 878 i nuovi guariti. In area medica i ricoveri nei reparti ordinari scendono a 115, in aumento di un paziente le terapie intensive.