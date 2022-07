Coronavirus in Calabria. Contagi in calo, un decesso e 900 nuovi casi nel Reggino - Tempostretto

Ritornano a scendere i contagi in Calabria, anche se il numero dei casi giornalieri resta alto. Nel Reggino i nuovi contagi sono 900, oltre ad un decesso

Dopo circa una settimana, calano i contagi in Calabria. Sono 2653 i nuovi casi registrati nelle ultime ventiquattrore, di questi 900 nel Reggino. Quattro i decessi a livello regionale, di cui uno al Gom di Reggio Calabria. 1377 i nuovi guariti, mentre in area medica, le terapie intensive diminuiscono anche oggi di un paziente, 14 nel totale, i reparti ordinari fanno segnare 5 nuovi ricoveri per 319 pazienti in totale.