Coronavirus in Calabria, contagi quadruplicati nel giro di un giorno (+598) - Tempostretto

Sono 211 i casi nuovi sul territorio metropolitano di Reggio Calabria, che peraltro contribuisce al rotondo -10 quanto ai posti-letto occupati in reparto

REGGIO CALABRIA – Un decesso, nella giornata odierna – in provincia di Cosenza – per quanto attiene al diuturno contrasto al Covid-19 sul fronte-Calabria.

Il dato che preoccupa, anche se i numeri restano comunque assai lontani dal ‘livello di guardia’, attiene invece ai contagi. Che quadruplicano nel giro di un giorno: come sempre, c’è sempre da considerare però che i dati diffusi a cavallo di un giorno festivo risentono del nettamente minor numero di tamponi effettuati.

I nuovi positivi, territorialmente, ammontano a 280 in provincia di Cosenza (includendovi 13 ‘fuori regione’), 211 sul territorio metropolitano di Reggio Calabria, 196 nel Catanzarese (5, in questo caso, i ‘fuori regione’). E ancora, toccano quota-66 a Crotone e comprensorio e 61 nel Vibonese.

Taglio abbastanza netto, nota positiva, nel numero di posti-letto occupati in reparto che calano di 10 unità grazie anche al robusto -6 che emerge nel Reggino.

