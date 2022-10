Sono 56 i nuovi casi nel Reggino. Situazione stabile invece per quanto riguarda il numero dei ricoveri in area medica. 846 i nuovi guariti

Sono 326 i nuovi casi in Calabria, in questo inizio settimana, 56 nel Reggino. I decessi sono due, tutti nel Cosentino. 846 i nuovi guariti, mentre rimane stabile il numero dei ricoveri in area medica, con 153 nei reparti ordinari, 9 nelle terapie intensive.