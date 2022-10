Coronavirus in Calabria, due morti e contagi (+60) in lieve aumento - Tempostretto

I nuovi positivi nel Reggino ammontano a 56. L'indice di positività risale a più del 19 per cento. Cala invece (-8) l'occupazione dei posti-letto in reparto

REGGIO CALABRIA – Due decessi da Covid-19 in provincia di Cosenza: il tragico bilancio dei morti da Coronavirus si estende anche ad altre due vite falciate dal virus nelle ultime 24 ore.

Quanto ai contagi, si deve registrare sul territorio regionale un pur leggero incremento (+60) che porta il numero complessivo dei nuovi positivi a 898.

“Spacchettando” il dato, emergono 475 contagi nel Cosentino (inclusi 4 ‘fuori regione’), 165 a Catanzaro e comprensorio (3 i ‘fuori regione’ in questo caso), 56 casi sul territorio metropolitano di Reggio Calabria (includendovi un ‘fuori regione’), 55 nel Vibonese, 48 a Crotone e dintorni.

Deciso balzo in avanti per il tasso di positività, che si attesta su un non lieve 19,33 per cento.

Grazie al contributo decisivo (-8) nel Reggino, diminuisce di 8 unità su scala regionale l’occupazione di posti-letto in reparto Covid.

