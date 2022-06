Coronavirus in Calabria. Il numero dei contagi rimane alto, aumentano ancora i ricoveri - Tempostretto

Rimane alta la curva dei contagi in Calabria. i nuovi positivi sono anche oggi poco inferiori ai duemila, Reggio è la seconda provincia con più casi

Ormai anche la Calabria è in linea con il resto del Paese in merito all’alto numero dei contagi che sta facendo registrare negli ultimi giorni. Nelle ultime ventiquattro ore i nuovi casi sono 1893, di cui 578 nel Reggino. L’unico decesso della giornata è stato nel Cosentino, i guariti sono 955. In area medica continuano ad aumentare i ricoveri, sia nei reparti ordinari + 5 (184 che nelle terapie intensive +2 (8).