Coronavirus in Calabria. Scendono i ricoveri, un decesso e 168 nuovi casi nel Reggino - Tempostretto

Diminuisce la pressione in area medica, nel Reggino si sono registrati un decesso e 168 nuovi casi. Mentre a livello regionale i nuovi guariti sono 2227

Sono 981 i nuovi contagi in Calabria nelle ultime 24 ore, 168 nel Reggino dove si è registrato anche uno dei due decessi a livello regionale. Buone notizie per quanto riguarda i nuovi guariti che sono ben 2227, e i ricoveri che sono in diminuzione sia nei reparti ordinari, da 157 sono scesi a 152 che nelle terapie intensive che da 5 scendono a 4.