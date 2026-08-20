 Corpo in mare a Tonnarella, è un 78enne di Novara di Sicilia

Corpo in mare a Tonnarella, è un 78enne di Novara di Sicilia

Redazione

Corpo in mare a Tonnarella, è un 78enne di Novara di Sicilia

giovedì 20 Agosto 2026 - 09:00

La Procura dispone accertamenti medico-legali per definire le cause del decesso

È stato identificato l’uomo trovato senza vita nelle acque antistanti la zona di Portorosa. La vittima è Giovanni Da Campo, settantotto anni, di Novara di Sicilia. Il sindaco Gino Bertolami ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia, ricordando l’impegno e l’apprezzamento di cui l’uomo godeva per la sua passata attività nel settore delle costruzioni.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si era diretto al litorale di Tonnarella nelle prime ore della giornata per un bagno. L’allarme è scattato quando la sorella, non riuscendo a mettersi in contatto telefonicamente, ha segnalato la scomparsa alle forze dell’ordine. Nel corso del pomeriggio, la segnalazione di un diportista ha permesso ai mezzi della Guardia Costiera di Milazzo di individuare e recuperare la salma, condotta poi nel porto di Milazzo.

Gli accertamenti, condotti dai militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo con la collaborazione dei Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno trovato un punto di svolta decisivo nel ritrovamento di alcuni oggetti personali rimasti sul bagnasciuga. Benché la pista principale punti a un malore improvviso durante la balneazione, la Magistratura di Barcellona Pozzo di Gotto ha ordinato l’esame autoptico per fare piena luce sulla dinamica dei fatti.

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