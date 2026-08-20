 Spiaggia trasformata in discarica a Sant'Agata. E che fine ha fatto l'ex autodromo?

Spiaggia trasformata in discarica a Sant’Agata. E che fine ha fatto l’ex autodromo?

Redazione

Spiaggia trasformata in discarica a Sant’Agata. E che fine ha fatto l’ex autodromo?

giovedì 20 Agosto 2026 - 08:30

Accumuli di plastica e sporcizia a ridosso dell'ex autodromo. CittadinanzAttiva sollecita una bonifica immediata dell'area e interroga il Comune sul destino dell'impianto

MESSINA – Un nuovo episodio di degrado colpisce la litoranea nord. Nella spiaggia vicina all’ex autodromo di Sant’Agata, la presenza di spazzatura abbandonata offre uno scenario di totale incuria nel pieno della stagione estiva. La segnalazione arriva da Giuseppe Previti, coordinatore dello Sportello del Cittadino di Cittadinanzattiva Messina.

L’area presenta un accumulo sparso di scarti di ogni tipo, con una marcata prevalenza di contenitori e bottiglie di plastica adagiati sulla vegetazione secca. Una situazione che danneggia l’immagine della zona, frequentata quotidianamente da residenti e turisti, e che mette in luce la persistenza di comportamenti incivili da parte di chi scambia gli spazi pubblici per una discarica a cielo aperto.

Oltre a richiedere una bonifica rapida dell’area per restituire igiene e decoro al litorale, la nota di Cittadinanzattiva richiama l’attenzione sulle condizioni dell’ex circuito motoristico adiacente, sollecitando chiarimenti sullo stato e sulle prospettive di recupero della struttura.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

LCS Arredamenti a Messina. Mobili per valorizzare la vostra casa
Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
Dipinge la seta con la cera d’api: ecco come prende forma un’opera d’arte da indossare VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED