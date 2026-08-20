Spiaggia trasformata in discarica a Sant’Agata. E che fine ha fatto l’ex autodromo?

Accumuli di plastica e sporcizia a ridosso dell'ex autodromo. CittadinanzAttiva sollecita una bonifica immediata dell'area e interroga il Comune sul destino dell'impianto

MESSINA – Un nuovo episodio di degrado colpisce la litoranea nord. Nella spiaggia vicina all’ex autodromo di Sant’Agata, la presenza di spazzatura abbandonata offre uno scenario di totale incuria nel pieno della stagione estiva. La segnalazione arriva da Giuseppe Previti, coordinatore dello Sportello del Cittadino di Cittadinanzattiva Messina.

L’area presenta un accumulo sparso di scarti di ogni tipo, con una marcata prevalenza di contenitori e bottiglie di plastica adagiati sulla vegetazione secca. Una situazione che danneggia l’immagine della zona, frequentata quotidianamente da residenti e turisti, e che mette in luce la persistenza di comportamenti incivili da parte di chi scambia gli spazi pubblici per una discarica a cielo aperto.

Oltre a richiedere una bonifica rapida dell’area per restituire igiene e decoro al litorale, la nota di Cittadinanzattiva richiama l’attenzione sulle condizioni dell’ex circuito motoristico adiacente, sollecitando chiarimenti sullo stato e sulle prospettive di recupero della struttura.

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