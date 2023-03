"Corri con noi", 400 studenti podisti in gara per le vie del centro di S. Teresa - Tempostretto

Manifestazione organizzata dall'Istituto d'istruzione superiore Caminiti-Trimarchi. Stand per promuovere il corretto consumo di alimenti

S. TERESA DI RIVA – Si terrà lunedì (27) dalle 8. 30 alle 13 la gara podistica “Corri con Noi”. La manifestazione, organizzata dall’Istituto d’istruzione superiore “Caminiti –Trimarchi” e giunta alla X edizione, coinvolgerà 310 alunni dei Licei di S. Teresa Di Riva, Giardini Naxos, Francavilla Di Sicilia, del Professionale di Letojanni e 100 alunni delle Scuole Medie degli Istituti Comprensivi di Alì Terme, Roccalumera, S. Teresa Di Riva e Taormina. I giovani podisti, si confronteranno su diverse distanze a seconda della categoria di appartenenza, in percorsi ricadenti nel centro cittadino di S. Teresa Di Riva, interdetti al traffico veicolare e regolamentati dal corpo di Polizia municipale. Dopo l’interruzione forzata degli anni passati causa Covid, si riparte con la voglia non solo di cimentarsi in attività sportive, ma anche di condividere buone abitudini di vita. Infatti, in occasione della manifestazione saranno installati stand e postazioni che promuoveranno il corretto consumo di alimenti.