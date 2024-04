“Corse Ast soppresse, no all’isolamento”: sit-in dei sindaci jonici in piazza a S. Teresa

Si terrà mercoledì 10 aprile dalle 9 in piazza Mercato

S. TERESA DI RIVA – I sindaci dei piccoli borghi della Valle d’Agrò, Valle del Savoca e Valle del Nisi scendono in piazza per protestare contro l’isolamento causato dalla soppressione delle corse Ast. Un sit-in di protesta si terrà martedì 10 aprile 2024 dalle 9 in piazza Mercato a Santa Teresa di Riva. L’iniziativa, promossa dai sindaci dei comuni interessati, denuncia la grave situazione di disagio che affligge le comunità a causa della continua soppressione delle corse giornaliere dell’Azienda siciliana trasporti. I sindaci spiegano che la mobilità garantita da queste linee, seppur sovvenzionate dalla Regione siciliana, è fondamentale per il diritto alla mobilità, allo studio, alla cura e ad una vita dignitosa dei cittadini. La loro soppressione priva le comunità di un servizio pubblico essenziale. I sindaci di Roccafiorita, Antillo, Casalvecchio Siculo, Fiumedinisi, Forza d’Agrò, Furci Siculo, Limina, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva e Savoca, insieme ai cittadini, chiedono un intervento immediato per ripristinare il servizio di trasporto pubblico e garantire il diritto alla mobilità delle comunità. L’appello è rivolto al Questore di Messina, al Prefetto della provincia di Messina, al Comandante della stazione dei Carabinieri di Santa Teresa di Riva e al Comandante della stazione dei Carabinieri di Sant’Alessio Siculo, autotità alle quali è stata comunicata la protesta pacifica del 10 aprile, che vuole essere un segnale forte e univoco contro l’isolamento dei borghi e per la difesa del diritto alla mobilità.