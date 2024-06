Corse clandestine di cavalli a Messina, arrestato un 48enne

Si tratta di uno dei 4 denunciati dello scorso marzo, un fantino che era scappato per non farsi identificare. Quella notte ha violato l'obbligo di non allontanamento da casa

MESSINA – Un 48enne messinese è stato arrestato ieri per aver partecipato attivamente, come fantino, a una corsa clandestina di cavalli di qualche mese fa.

Tutto è partito il 14 marzo scorso quando sono stati denunciati in quattro, sorpresi dal personale della squadra mobile e delle volanti della Questura di Messina durante una corsa clandestina con i cavalli in via degli Agrumi, nel Rione San Filippo. Al seguito dei due calessi c’erano un centinaio di persone, praticamente tutti a bordo di moto, che con urla e clacson seguivano gli animali e li incitavano. Poi si sono dispersi, proprio grazie all’intervento della polizia. E così si è arrivati alla denuncia dei quattro in questione, i fantini e i proprietari dei cavalli.

Ma uno dei fantini, proprio il 48enne, era riuscito a saltare su un motorino e a fuggire per tentare di non essere identificato perché affidato in prova al servizio sociale. Nonostante la fuga, gli agenti lo hanno riconosciuto e l’uomo è stato anche immortalato nelle immagini estrapolate dalle registrazioni. Così l’ufficio di sorveglianza del tribunale di Messina ha deciso di sospendere l’affidamento in prova al servizio sociale, visto che l’uomo ha violato l’obbligo di non allontanarsi da casa per partecipare alle corse, e disposto la carcerazione.