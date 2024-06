Messina. “Gravi criticità al Policlinico”, appello della Uil Fpl alla Regione

"Carenza di personale e condizioni precarie mettono a rischio l'assistenza"

MESSINA – La situazione al Policlinico universitario “G. Martino” di Messina “è critica”. A lanciare l’allarme è la Uil Fpl con una lettera all’assessora regionale alla Salute, Giovanna Volo, e al dirigente dell’Ispezione e vigilanza (indirizzata per conoscenza anche al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera Santonocito). Il quadro dipinto è quello di un ospedale in grande difficoltà, dove la carenza di personale e le condizioni di lavoro rischiano di compromettere seriamente l’assistenza sanitaria. La missiva è stata firmata da Maurizio Celona, segretario organizzativo, e Livio Andronico, segretario generale.

La recente circolare assessoriale del 6 maggio 2024, che sospende tutte le procedure concorsuali tranne quelle per i dirigenti medici a causa delle imminenti elezioni europee e amministrative, avrebbe “ulteriormente aggravato una situazione già precaria”. Nella lettera si mette in risalto che il personale infermieristico e gli operatori socio-sanitari (Oss) sono insufficienti, e questo “non solo mette a rischio i livelli essenziali di assistenza (Lea), ma provoca anche un elevato livello di stress tra i lavoratori”.

“Nel reparto di Malattie infettive – sostengono i sindacati – i pazienti sono costretti a occupare posti letto oltre la capacità del reparto, mentre il personale è ridotto all’osso. Al Pronto soccorso ostetrico, il personale infermieristico è utilizzato in modo improprio. La situazione è critica anche al Pronto soccorso pediatrico, dove otto pazienti sono ricoverati in spazi pensati per tre, privi di bocchettoni d’ossigeno, con conseguenti disagi sia per i bambini che per il personale medico, già sotto pressione”.

I riflettori sono quindi puntati sulle Terapie intensive neonatale e pediatrica che “non fanno eccezione: ricoveri oltre la capacità, gravi carenze di personale infermieristico e Oss sono all’ordine del giorno. Altra situazione critica quella della sala operatoria, con la mancata attivazione dei turni h24 nonostante il superamento del numero di pronte disponibilità”.

Un altro problema sarebbe rappresentato dal demansionamento degli infermieri, “costretti a svolgere compiti tecnico-alberghieri a causa della mancanza di turni h24 per il personale Oss. Questa situazione ha portato molti infermieri a fare causa per ottenere un risarcimento economico. L’organizzazione dell’ufficio infermieristico è stata ulteriormente complicata dalla decisione della direzione sanitaria di istituire una referenza telefonica pomeridiana”.

Di conseguenza, il sindacato chiede “pianificazione e organizzazione nell’assegnazione del personale per affrontare un clima di grande disagio e insicurezza, sia per i lavoratori che per i pazienti”. I sindacalisti, rappresentati da Maurizio Celona, (segretario organizzativo), e Livio Andronico (segretario generale), chiedono pure un intervento immediato dell’assessora regionale per risolvere queste criticità e garantire un servizio sanitario adeguato ai cittadini di Messina.

“Se entro dieci giorni non arriveranno risposte concrete” affermano i due sindacalisti, “l’organizzazione sindacale è pronta a intraprendere azioni clamorose per tutelare i diritti dei lavoratori e degli utenti del Policlinico”.

Da noi contattati, i vertici del Policlinico non intendono replicare.

Articoli correlati