Corso Cavour ridotto ad un'unica corsia - Tempostretto

Le strade larghe di Messina ridotte a un imbuto per i parcheggi in doppia fila di auto e furgoni: la segnalazione di un lettore

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Corso Cavour ore 11.30: unica corsia con auto e furgoni in doppia fila”.

Corso Cavour è delle grandi strade cittadine ridotte ad un imbuto dalla consolidata e irritante abitudine di parcheggiare in seconda fila. Quasi mai, poi, i furgoni per la consegna della merce sostano in posizione regolare e, con il loro volume, intralciano ancora di più la circolazione. È opportuno sottolineare che, per disposizione comunale, le operazioni di carico e scarico delle merci andrebbero svolte in appositi spazi di sosta esclusivamente nelle fasce orarie 9.30-12.30 e 14.30-17.30.

Purtroppo, invece, le attività di movimentazione delle merci in città avvengono a qualunque orario. Bisognerebbe, poi, verificare se esistono sufficienti e razionali spazi di sosta dedicati in modo che non ci siano più alibi alla sosta selvaggia dei furgoni.