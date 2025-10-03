 Cortei e presidi in Calabria per Gaza, migliaia in piazza tra Gioia Tauro e Reggio

Dario Rondinella

venerdì 03 Ottobre 2025 - 12:45

A Reggio hanno partecipato migliaia di persone. Le iniziative non si sono svolte in prossimità di luoghi sensibili

In Calabria si sono svolte oggi manifestazioni e cortei nell’ambito dello sciopero indetto a sostegno della popolazione di Gaza e della Flotilla. A Gioia Tauro un presidio promosso dalla Usb si è tenuto davanti all’ingresso del porto: l’attività dello scalo è comunque proseguita regolarmente, senza blocchi o disagi.

A Reggio Calabria hanno partecipato migliaia di persone, con una forte presenza di giovani. Le iniziative non si sono svolte in prossimità di luoghi sensibili, come stazioni ferroviarie o aeroporti, ma hanno attraversato le vie cittadine con bandiere e slogan a favore della Palestina. “Vogliamo far sentire forte la voce della solidarietà internazionale e dei diritti di chi soffre – hanno scandito i manifestanti – contro il genocidio che si sta perpetrando nei confronti del popolo palestinese”.

