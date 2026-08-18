Corto di Sera, ad “Antonino” di Angelo Campolo il Premio Giovannello da Itala

Il cortometraggio è ispirato a una storia vera. L'elenco di tutti i premiati al festival, giunto alla 15esima edizione

ITALA – Ad aggiudicarsi il Premio Giovannello da Itala alla 15edizione di Corto di Sera, il Festival internazionale di Cortometraggi indipendenti, è stata “Antonino”, opera scritta e diretta da Angelo Campolo. Il corto, scelto dal pubblico, è prodotto da Gran Mirci Film, in collaborazione con l’Ufficio Servizio Sociale del Ministero della Giustizia di Messina, Caritas Messina e l’Istituto d’Istruzione Superiore Verona Trento – Majorana.

Un successo, quello di Campolo, così come del festival, promosso dall’omonima associazione culturale e diretto da Sebiano Chillemi, con il patrocinio del Comune di Itala, in collaborazione con Arcipretura di Itala, Pro Loco Giovannello da Itala, Messina Film Commission, FICC Sicilia, CINIT, Cineforum Orione.

Campolo: “Una bella sorpresa”

Il cortometraggio vincitore è ispirato a una storia vera ed è ambientato in un centro per ragazzi e ragazze in messa alla prova. “Ricevere il premio del pubblico – ha detto Angelo Campolo – è stata una bella sorpresa. Antonino nasce da un’esperienza molto concreta e da un mondo che conosco attraverso il mio lavoro teatrale ed educativo. Vedere che questa storia, così legata al nostro territorio, riesce a uscire dal proprio contesto e a incontrare gli spettatori mi emoziona molto. È un bellissimo modo per iniziare il viaggio del film”.

Le riprese sono state curate da Morgan Maugeri, Gaetano Sciacca, Claudio La Rosa, Giovanni Brancati. Aiuto regia Roberto Zorn Bonaventura e Antonio Previti. Tra gli interpreti Annamaria De Luca, Giovanni Moschella, Irene Muscarà, Lorenzo Nocella, Mattia Bonaventura, Giovanna Mangiù e Lorenza Denaro. Antonino si è aggiudicato anche il premio per la categoria Visioni Isolane, stabilito dalla giuria di qualità composta da Massimiliano Gambadoro, Noemi Gentiluomo, Francesco Gulletta, Venera Leto, Valentina Savi.

Chillemi: “Edizione speciale”

Al termine delle quattro serate dedicate al cinema indipendente, Chillemi ha affermato: “Tra ironia e intensità – ha detto il direttore artistico, Sebiano Chillemi – anche in questa edizione abbiamo proposto al pubblico di piazza Badia opere che, per tecnica e qualità di scrittura, hanno tracciato nuovi punti di vista sul presente. Un’edizione speciale in cui abbiamo presentato anche lavori in anteprima come il cortometraggio dedicato a Jeannette Villepreux-Power, biologa marina francese che inventò il primo acquario, realizzato da Pomona Pictures ma anche l’opera Gwērra – western view from the rear window, pellicola inedita recuperata dall’Archivio Alpaca (Noemi Gentiluomo e Valentina Savi) con la sonorizzazione live di Giuseppe Candiano. Durante la serata conclusiva del Festival inoltre, abbiamo ospitato l’attore Fabrizio Falco che ha presentato come evento speciale fuori concorso e in anteprima assoluta il cortometraggio ‘Capelli’, opera che sancisce il suo esordio alla regia cinematografica”.

Tutti i premiati di Corto di Sera 2026

175, di Sepehr Nosrati – Internazionali (Svezia) – Premio Pietro Panarello;

La truffa, di Michele Marchionne e Matteo Stipa – Premio giuria categoria From Italy to Itala;

Taxidermist, di Behzad Alavi e Sousan Salamat – Premio giuria categoria Internazionali (Iran);

Antonino di Angelo Campolo – Premio Giovannello da Itala e Premio giuria categoria Visioni Isolane;

Vermi, di Domenico Distilo – From Italy to Itala – Menzione Speciale.