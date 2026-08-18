Levante, Fiorella Mannoia, Marco Masini: Atm potenzia i bus per il Capo Peloro Summer Fest

L'azienda ha spiegato che in particolare sarà rafforzata la Linea 1 - Shuttle 100: "Gli utenti potranno lasciare l'auto a casa o nei numerosi parcheggi cittadini"
MESSINA – Atm potenzierà il trasporto pubblico per permettere a chi assisterà ai concerti estivi del Capo Peloro Summer Fest di raggiungere Torre Faro in tranquillità. Lo ha spiegato oggi, alla vigilia del primo dei tre concerti in programma sotto al pilone.
Domani, 18 agosto, si esibirà Levante. Poi toccherà a Fiorella Mannoia il 22 e infine a Marco Masini il 28. Per l’occasione Atm “potenzierà il servizio di trasporto pubblico, con un particolare rafforzamento della Linea 1 – Shuttle 100, che garantisce i collegamenti da Giampilieri a Torre Faro e transita nelle vicinanze dei principali parcheggi di interscambio dislocati sul territorio cittadino”.
“Gli utenti – ha spiegato l’azienda – potranno quindi raggiungere Capo Peloro affidandosi al trasporto pubblico locale, lasciando la propria auto a casa oppure utilizzando uno dei numerosi parcheggi cittadini collegati al percorso dello Shuttle”.
I parcheggi lungo il percorso dello Shuttle sono diversi: Santa Margherita; Parcheggio ZIR; Parcheggio Villa Dante; Parcheggio Viale Europa; Parcheggio La Farina; Parcheggio Cavallotti; Parcheggio Cavalcavia- Piastra; Parcheggio di viale Giostra; Parcheggio Ex Gasometro; Parcheggio Annunziata; Parcheggio Papardo.