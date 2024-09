Cortocircuito al Policlinico, spostati 14 pazienti del pronto soccorso

Messina. Dopo alcune ore la situazione è tornata alla normalità al padiglione C

MESSINA – Un cortocircuito nel sotterraneo del padiglione C. Proprio la zona dove, in attesa della fine dei lavori, c’è il pronto soccorso provvisorio. Un imprevisto al Policlinico di Messina nella notte e, alle 9:15, la situazione è stata ripristinata, dopo aver trasferito 14 pazienti. “Non si sono sviluppate né fiamme né fumo, ma solo un odore un po’ pregnante”, fanno sapere dall’ospedale.

Si legge in una nota: “Per precauzione un paziente è stato spostato in Medicina d’urgenza e tutti gli altri presenti in Pronto soccorso (in tutto 14) sono stati trasferiti nell’area di Osservazione breve intensiva (Obi) , spazio disponibile in questo nuovo plesso dopo il trasferimento attuato nei mesi scorsi dai vecchi locali. Tutte le procedure di sicurezza applicate in questi casi sono state attuate e hanno funzionato. I tecnici hanno già ripristinato l’impianto e il pronto soccorso ha ripreso la piena funzionalità. Nessuna conseguenza per pazienti e operatori”.

