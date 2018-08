Gianni Ippoliti ospite a Itala per il Festival Corto di Sera

Continua con successo la settima edizione di Corto di Sera, il Festival dedicato al Cortometraggio Indipendente, che si svolge nella suggestiva Villetta San Giacomo di Itala Marina.

Particolarmente intensa la serata di mercoledì 8 agosto che ha visto la presenza del celebre giornalista e conduttore Gianni Ippoliti nell’inedita veste di regista cinematografico: infatti, durante la serata è stato proiettato, come evento speciale, il suo cortometraggio "Corto in Corto" che parla della difficoltà per le manifestazioni culturali e cinematografiche di reperire supporto economico dagli sponsor.

Con Ippoliti era anche presente l’attrice protagonista del cortometraggio, Fabiana Latini, che hanno ricevuto dal sindaco di Itala, Nino Crisafulli, una targa.

Un’altra ospite particolarmente attesa è stata l’attrice catanese Manuela Ventura, nota al grande pubblico per il ruolo di Teresa Strano nella fiction "Questo nostro amore 80", andata in onda in primavera su Rai Uno. La Ventura ha recentemente fatto parte anche del cast di “Prima che la notte”, il film dedicato a Pippo Fava con Fabrizio Gifuni per la regia di Daniele Vicari.

Novità di questa edizione è video contest dedicato alla tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro "CortoSicuro", che nasce dalla collaborazione tra il Festival Corto di Sera e l’ANMIL, l’Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro. Oltre alla sezione CortoSicuro, rimangono invariate le tradizionali categorie della sezione a Tema Libero: Visioni Isolane (per le opere girate o ambientate in Sicilia), From Italy to Itala (per le opere provenienti dal resto d'Italia) e Internazionali (riservata ai cortometraggi provenienti da paesi esteri).

Si attende adesso la serata conclusiva di Corto di Sera, in programma domenica 12 agosto, durante la quale verranno annunciati i titoli dei cortometraggi più apprezzati e votati dal pubblico e il vincitore del contest "CortoSicuro".

Il Festival Corto di Sera, organizzato dall'omonima associazione culturale, è realizzato nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema, della Sicilia Film Commission e può contare sul sostegno di un nutrito gruppo di partner istituzionali e privati tra cui: Pro Loco Giovannello da Itala il Comune di Itala, l'Anmil, il Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali dell’Università di Messina (COSPECS), la Messina Film Commission, il Cinit (Cineforum Italiano), il Dalek Studio, l’Associazione Culturale Cantina 45, il FabLab Messina, l’Associazione AFI 011, il Coordinamento dei Festival Siciliani, l'Agenzia Nazionale Giovani, la FNC (Federazione Nazionale Cinevideoautori) e La Vecchia Soffitta.