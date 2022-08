Cosenza. E' morto Emanuele Giacoia, il decano dei giornalisti calabresi - Tempostretto

Oltre ad essere ricordato per il timbro della sua voce, è stato considerato un maestro del giornalismo d’inchiesta e d’approfondimento

COSENZA – E’ morto all’età di 93 anni Emanuele Giacoia, il decano dei giornalisti calabresi. Si è spento nella sua casa a Cosenza, dopo mesi di malattia. Nato a Grassano, in provincia di Matera, il 4 marzo 1929, Emanuele Giacoia era giornalista professionista iscritto all’Ordine dei giornaisti della Calabria dal 1961. Emanuele Giacoia, approda in Rai Calabria nel lontano 1958, e si distinse subito per la sua professionalità e per il suo sarcasmo. E’ stato anche la voce del calcio calabrese in serie A, un timbro di voce indimenticabile per diverse generazioni ma anche e soprattutto un maestro del giornalismo d’inchiesta e d’approfondimento. Ai figli Riccardo, Valerio, Sergio, Antonella, Arianna ed ai suoi nipotini le condoglianze di Tempostretto Reggio Calabria.