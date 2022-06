Così si smaltiscono gli pneumatici a Messina - Tempostretto

Messina. Pericolosa e illegale discarica di pneumatici in via Comunale Santo. L'intervento delle istituzioni deve essere più efficace e coordinato

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275 : “Scusate, come giornale dovete chiedere cosa si fa di concreto per impedire che questi incivili abbandonino rifiuti da nord a sud della città, restando impuniti. Qual e’ la strategia? Abbiamo visto che fare multe non serve a niente tanto non le pagano… Sono poveri e incivili.

In via Comunale Santo in prossimità del civico 311, guardate questa situazione in prossimità della cabina elettrica. È un reato che abbiamo segnalato alla polizia municipale senza risposta nè soluzione. Non si tratta di incivili ma di commercianti di pneumatici che smaltiscono cosi. Basta fare dei controlli e verificare le bolle di smaltimento di questo tipo di materiale. Ovviamente in una città che funziona.

Abbiate il coraggio di pubblicare la foto. Grazie mille.

.”

