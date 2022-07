Coste protette, si accelera sui pennelli a Torre Faro e i frangiflutti fino a Pistunina - Tempostretto

Ok dell'Autorità di Bacino al progetto di sistemazione dei frangiflutti a protezione di tutto il litorale jonico cittadino

MESSINA – C’è l’ok dell’Autorità di Bacino al progetto per la sistemazione dei frangiflutti a protezione della costa jonica messinese tra Torre Faro e Pistunina. Un intervento atteso da almeno tre anni, soprattutto per la ricollocazione dei pennelli all’estremità nord di Messina, dove l’erosione soprattutto d’inverno si porta via gran parte della spiaggia.

Il progetto, datato 2020, prevede la manutenzione dei pennelli esistenti e la collocazione di nuove barriere, larghe tra i 2 metri e mezzo e il metro e mezzo, di cemento o pietra lavica.

L’Autority, diretta dall’ingegnere Leonardo Santoro, ha dato parere favorevole all’elaborato, che ora potrà correre più spedito, i lavori sono più vicini.

La copertura finanziaria c’è: il Comune potrà contare sui poco meno di due milioni e mezzo di euro messi a disposizione dal Ministero della Transizione Ecologica ed erogati dalla Regione la scorsa primavera.