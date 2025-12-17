Costi impianti sportivi, Antonino Locandro riceve l’incarico dal sindaco Basile

In qualità di esperto si occuperà, a titolo volontario e gratuito, di trovare soluzioni per la razionalizzazione e riduzione dei costi degli impianti nell'area metropolitana

MESSINA – Con un decreto sindacale il sindaco metropolitano Federico Basile ha conferito ad Antonino Locandro, messinese e già presidente regionale della Federazione Italiana Pallavolo, l’incarico di mettere in atto attività di razionalizzazione e riduzione dei costi derivanti dalla gestione diretta degli impianti sportivi metropolitani.

L’incarico, si legge nella lettera di conferimento, sarà a titolo volontario e gratuito ed avrà durata di un anno. A Locandro toccherà valutare e fare uno screening delle problematiche afferenti gli impianti sportivi, individuare dunque delle linee di azione idonee a migliorarne la disponibilità e la fruizione da parte di cittadini e associazioni sportive.