Costruzione del viadotto Fiumedinisi, chiuso per sei mesi un tratto della Sp 27 - Tempostretto

Lo stop al transito si è reso necessario per consentire i lavori del raddoppio ferroviario

FIUMEDINISI – Per i prossimi 6 mesi rimarrà chiuso un tratto di circa 200 metri della Strada Provinciale 27 Nizza – Fiumedinisi. La chiusura temporanea si è resa necessaria per consentire la costruzione del viadotto Fiumedinisi, nell’ambito dell’esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina – Catania, tratta Giampilieri – Fiumefreddo 2° lotto. L’ordinanza della Città Metropolitana di Messina dispone la chiusura al transito, fino al 16 dicembre 2023, della Sp 27 di Fiumedinisi, dal Km.0+670 al Km. 0+800. In alternativa si può percorrere la strada intercomunale Nizza di Sicilia – Fiumedinisi (adiacente al torrente Nisi) fino all’innesto della stessa sulla Sp 27.

